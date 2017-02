"Penality": torneo di Fifa 2017 PS4 per Xbox al "Majirò Cafè" di Zanè

Giovedì 2 marzo a partire dalle 21 il locale "Mairò Cafè" di Zanè in via Prà Bordoni 73 presenta "Penality" con il torneo di Fifa 2017 Playstation 4 per Xbox. Fifa 2017 è la nuova versione del gioco di calcio più amato di sempre a cura di "EA Sports", che ogni anno perfeziona i suoi giochi per la passione di milioni di giocatori nel mondo. Rispetto alla versione dello scorso anno, c'è un gameplay profondamente rifinito e grazie al motore grafico Frostbite 3 il gioco si presenta più dinamico, fisico, diversificato. Anche sul piano dei contenuti sono presenti tante novità, The Journey in primis, che racconta la carriera del giovane Alex Hunter, giovane promessa della Premier Legue inglese. Previsti premi in bevande per i primi tre classificati: 1° caraffa birra o spritz, 2° cocktail, 3° shot. Le gare saranno a sfida unica per un massimo di 16 giocatori. Quota di iscrizione + bibita omaggio: 5 euro. I premi potranno essere usufruiti nella sera stessa o diversa del torneo. Infoline: 348.7834950 Jack.

