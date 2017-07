"Pellegrinaggio Nazionale sul Cimone" all'Ossario di Tonezza

Sabato 22 e domenica 23 luglio è in programma il "Pellegrinaggio Nazionale sul Cimone" all'Ossario di Monte Cimone a Tonezza con il Labaro Nazionale dell’ANA (Associazione Nazionale Alpini), che salirà al sacrario per celebrare la leggendaria impresa degli alpini del Battaglione Val Leogra, che il 23 luglio 1916 riconquistarono la cima, usando ardite tecniche alpinistiche, come corde e scale, affiancati dai fanti delle brigate Novara e Bisagno. Allo stesso tempo saranno ricordati i circa 200 soldati italiani rimasti sepolti dallo scoppio dell’enorme mina austriaca, due mesi dopo, e gli altri caduti nelle furiose battaglie, che si susseguirono sul monte sopra Arsiero. L’ossario con la sua caratteristica cuspide si può raggiungere solo a piedi da Contrà Campana, una camminata di un’ora; gli organizzatori si raccomandano quindi di arrivare ai parcheggi predisposti a Tonezza con adeguato anticipo.

BUS NAVETTA. Per disabili, persone anziane, gonfaloni e altro è predisposto un servizio navetta: per eventuali necessità telefonare allo 0444.926988 della segreteria sezionale di Vicenza.

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE:

Sabato 22 luglio

ore 8.30: Escursione sulla “Strada degli Alpini” in un percorso sistemato dalle amministrazioni comunali di Arsiero e Tonezza, che parte da San Rocco di Arsiero e porta al Cimone, per ricordare le mulattiere di guerra che garantivano i rifornimenti tra le retrovie e il fronte.

ore 20.45: Rappresentazione teatrale al Cimitero Monumentale di Arsiero.

Domenica 23 luglio

ore 9: Ammassamento

ore 10: Onori ai Caduti, deposizione della corona d’alloro e allocuzione delle autorità

ore 10.40: Santa Messa

ore 13: "Rancio Alpino" al Centro Palacongressi di Tonezza sul Cimone

INFORMAZIONI: www.anavicenza.it - vicenza@ana.it - tel./fax 0444.926988.

ELENCO MANIFESTAZIONI

Gallery