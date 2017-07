"Pedalando sulla Via del Trenino" nell'Altopiano di Asiago

GUIDA ALLE ESCURSIONI NEL VICENTINO PER IL WEEKEND

Domenica 16 luglio alle 8.45 "Guide Altopiano" organizzano l'escursione guidata in mountain bike "Pedalando sulla Via del Trenino" alla scoperta dell'antica via di comunicazione tra Piovene Rocchette e Asiago con visita guidata alla Mostra le Carceri "La bicicletta la nascita di un mito". La pedalata della durata di 3/4 ore risulterà facile e adatta a tutta la famiglia. Escursione + Visita: 20 euro adulti - 10 euro ragazzi under 15 - noleggio bici 10 euro. Infoline: info@guidealtopiano.com - 340.7347864.

ELENCO ESCURSIONI