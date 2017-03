"Pay With a Poem": vicentini poeti per un giorno in cambio di un caffè Julius Meinl

In occasione della Giornata Mondiale della Poesia, martedì 21 marzo il caffè viennese degli artisti Julius Meinl organizza l'iniziativa "Pay With a Poem 2017", offrendo una tazzina di caffè a tutti i vicentini poeti in grado di comporre una frase creativa o una poesia. Secondo un ricerca condotta da Julius Meinl, oltre l'80 per cento degli intervistati sarebbe deluso dal mondo attuale, ma riconosce che dare sfogo alla propria creatività potrebbe infondere ottimismo e migliorare la propria visione della vita. Quattro i locali di Vicenza aderenti al "Pay With a Poem": Pasticceria Fogazzaro in corso Fogazzaro 85; Antico Bar del Corso in corso Andrea Palladio 54; Bar Piazza dei Signori in piazza Dei Signori 55; Bar Dueggi in via Postumia 139/c.

"Ambassador" italiano di "Pay With a Poem" è il poeta “pop”, scrittore e performer torinese Guido Catalano, romantico e irriverente, che spiega così perché non potrebbe vivere senza la sua passione: "Leggete poesia, scrivete poesia e condividetela con tutti i mezzi possibili. Guardatela come un antidoto ai mali della vita. Funziona!". Al suo invito#poetryforchange si uniscono quest’anno La Pina, speaker radiofonica tra le più amate, e l’artista calligrafo Luca Barcellona: un trio di anime poetiche che, spinte dalla stessa sensibilità, dimostrano giorno dopo giorno come arte e bellezza possano dare un nuovo valore alla vita.

Dopo aver raccolto oltre 100.000 poesie nell’edizione 2016, "Pay With a Poem" torna in 1400 location di 36 paesi in tutto il mondo con la firma inequivocabile di Julius Meinl, caffè ambasciatore della cultura delle caffetterie viennesi dell’800, quando tra giri di valzer e letture raffinate si viveva di cuore e sentimenti. La missione della manifestazione è di risvegliare il poeta che è dentro ciascuno di noi, invitando la community dei "poetry lovers" a dare voce alle proprie emozioni provando a migliorare il mondo con piccoli ma significativi gesti. Per scoprire le news e le caffetterie dei poeti più vicine, visita la pagina facebook di JuliusMeinlOfficial o il sito: www.meinlcoffee.com/it/

