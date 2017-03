"Pausa Pranzo e Cena": le specialità culinarie del Tagorò di Arzignano

Tutti i giorni di marzo alle 12 e alle 20 il locale "Tagorò" di Arzignano in viale dell'Industria 54 propone la "Pausa Pranzo e Cena" con le esclusive proposte culinarie degli chef dai primi ai secondi fino al dessert oltre ad assaporare birre, vini, cocktail, spritz e drink di tutti i tipi. Tra le specialità del menù spiccano le tagliatelle al ragù per i primi, le tagliate per i secondi, gli hamburger o le insalatone giganti per il fast food, la torta alle fragole per i dolci. Ogni giovedì sera ci sarà "Refrain" con un concerto acustico di una band diversa (jazz/pop/swing/rock) e una cena a tema, mentre il venerdì e sabato la serata musicale prevede sempre un dj set con generi differenti. salvo variazioni di programma. Il locale è sempre aperto dalle 7 alle 2. Ingresso libero. Infoline per prenotazioni: 329.6984456.

