Pattinaggio sul ghiaccio e trenino express a "Le Piramidi"

Fino a domenica 19 marzo il centro commerciale "Le Piramidi" di Torri di Quartesolo in via Pola 20 propone due iniziative con la pista di pattinaggio indoor sul ghiaccio in piazza Ruzante e il trenino express in galleria al secondo livello. Orari di apertura della pista: dal lunedì al venerdì 15-20 / sabato- domenica-festive 11-20. Orari di servizio per il trenino: dal lunedì al venerdì 15.30-19 / sabato-domenica-festivi 10.30-13 e 15.30-19. Noleggio pattini: 3 euro per chi possiede la "Piramicard" e 4 euro per i non possessori. Per informazioni: 0444.267044 - Fax 0444.267042 - info@centrolepiramidi.it

