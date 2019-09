Patrimonio culturale naturalistico-archeologico, così prezioso, così vulnerabile: incontro con Antonio Dal Lago

Incontro con il dott. Antonio Dal Lago sul patrimonio culturale naturalistico-archeologico.

Il 2019 è stato proclamato "Anno del turismo lento" e in questa scia si inserisce un incontro pubblico in programma lunedì 9 settembre alle 20,30 al Museo Zannato di Montecchio Maggiore, dal titolo "Patrimonio culturale naturalistico-archeologico, così prezioso, così vulnerabile".



Protagonista dell'incontro sarà il dott. Antonio Dal Lago, già conservatore del Museo Naturalistico Archeologico di Vicenza, che in occasione del suo pensionamento ha deciso di percorrere in bici il territorio vicentino, facendo tappa nei musei e facendo diventare queste soste occasioni per incontri aperti al pubblico e per salutare amici e colleghi.



Al Museo Zannato si parlerà appunto della preziosità e della vulnerabilità del patrimonio culturale naturalistico-archeologico. Con Antonio Dal Lago dialogheranno le conservatrici Viviana Frisone e Annachiara Bruttomesso e il Presidente degli Amici del Museo Claudio Beschin, ma lo potranno fare anche tutti i presenti.

Al termine un brindisi di saluto.



Ingresso libero.