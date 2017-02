"Pasta e Fagioli: Carnevale Solidale": da Bassano a Cascia

TUTTI GLI EVENTI DEL CARNEVALE 2017 A VICENZA E PROVINCIA

LA TOP 5 PER IL CARNEVALE 2017 NEL VICENTINO

Martedì 28 febbraio a Bassano del Grappa in piazza Libertà è in programma l'evento gastronomico "Pasta e Fagioli: Carnevale Solidale" per il progetto di ricostruzione "Da Bassano a Cascia" nel Centro Italia, devastato dal terremoto, con un piatto di pasta e fagioli al costo di 5 euro devoluto a questa nobile iniziativa. Le pietanze saranno preparate dai cuochi del "Gruppo Ristoratori Bassanesi", che aderiscono al progetto insiema al comune, alla Pro Bassano, al Coordinamento dei Consigli di Quartiere, agli albergatori, al Coordinamento Sotto i Cieli del Mondo, a Bassano da Scoprire, al Coordinamento cittadino della Protezione Civile “Bassano Emergenze” e alla SIS. L'obiettivo è raccogliere 20 mila euro per coprire i costi di urbanizzazione primaria e secondaria del presidio ospedaliero provvisorio di Cascia (PG) nella Valnerina in Umbria a confine con le Marche. Attualmente nella cittadina umbra è stata edificata una struttura prefabbricata, a carico dello Stato, con la funzione di presidio medico-sanitario, ma devono ancora essere messi in atto gli allacciamenti per rendere operativi i servizi e garantire almeno le emergenze e l'ostetricia. Da qui l'operazione solidale scattata proprio a Bassano del Grappa, dopo la segnalazione di tale necessità ad opera dei volontari della Protezione Civile bassanese recatisi in quei luoghi. Fino ad ora sono stati raccolti 13 mila euro con varie manifestazioni durante il periodo natalizio e con Carnevale si conta di raggiungere la quota prefissata. I precedenti sono buoni dopo la serata di solidarietà “Bassano AMAtriciana”, svoltasi sempre in piazza lo scorso settembre con 12.500 euro raccolti.

ELENCO CIBO E VINO