Passione Veneta: cucina, formaggi, birra, olio, vino, prosciutti del vicentino

Formaggi veneti ai blocchi di partenza. La macchina organizzativa è pronta per l’edizione 2020, la numero tre, di Passione Veneta, che si terrà dal 28 febbraio al 1 marzo in viale Da Vinci 52 a Vicenza, Ex Foro Boario.

Ad attendere i visitatori, oltre ai formaggi veneti Dop, ci saranno altre eccellenze della cucina locale, dalle birre artigianali alla carne, il Prosciutto Veneto Dop, vini ed olio.

Passione Veneta, però, non ha soltanto una valenza divulgativa. Nel programma della manifestazione, infatti, è prevista anche la Mostra regionale dei bovini, la Vetrina di Italialleva con la rassegna di ovini, caprini, camelidi, cavalli e puledri. Non mancheranno momenti di intrattenimento con cavalli e pony per bambini ed adulti ed i laboratori realizzati in collaborazione con Campagna Amica Coldiretti Vicenza e le tre latterie coinvolte nell’iniziativa.

Ad aprire i battenti sarà la cena di gala in programma giovedì 27 febbraio alle 20.45, quando sul palco saliranno i formaggi veneti Dop e le eccellenze della cucina regionale.

Sabato 29 febbraio alle 10.30, nella tensostruttura di Passione Veneta, si terrà il convegno “DIMMI DA DOVE VIENI… E TI DIRÒ COME SEI. La tracciabilità e l’origine dei prodotti lattiero-caseari, certezze di salubrità alimentare e di benessere animale!”, che vedrà attorno al tavolo autorevoli esperti.

Il programma prevede, sabato 29 febbraio e domenica 1 marzo, dalle 10.30 alle 19 la Vetrina Italialleva con l’esposizione delle razze bovine bovine (Bruna, Frisona, Pezzata Rossa, Rendena, Burlina, Piemontese, Limousine, Angus, Grigio Alpina), ovicaprine (Alpagota, Lamon, Brogna, Foza, Camosciata delle Alpi, Saanen, Lacone), camelidi (Alpaca e Lama), equine (CaiTpr, Haflinger, Maremmana, Murgese, Asino Sardo, Asino Amiatino, Asino bianco dell’Asinara, Asino Romagnolo) ed esibizioni equestri per bambini.

Sabato 29 febbraio, dalle 14, e domenica 1 marzo, dalle 9, l’atteso “Prova anche tu” pony e cavalli disponibili per bambini ed adulti. Contemporaneamente avrà luogo anche “Mountain trail”, dimostrazioni tecnico-didattiche di avvicinamento dei bambini ai cavalli.

Non mancherà, inoltre, un momento formativo rivolto ai giovani allevatori, “Dalla stalla alla mostra”, nel corso del quale sarà possibile provare a preparare l’animale da stalla per una mostra: lavaggio, alimentazione, toelettatura, informazioni etiche, abbigliamento all’interno del ring e conduzione dell’animale, a cura del gruppo Giovani di Arav.

Domenica 1 marzo, in due turni (ore 15 e 16.30), Latterie Vicentine proporrà “Casaro per un’ora”, il laboratorio per imparare a fare il formaggio. Ogni partecipante avrà a disposizione una postazione per poter produrre in tutta autonomia una piccola forma di formaggio. Il laboratorio è aperto a ragazzi e famiglie.

Passione Birra Veneta, il Salone della birra artigianale veneta, verrà proposto per l’intera durata di Passione Veneta, con orario di apertura al pubblico venerdì 28 febbraio, dalle 18 alle 24, sabato 29 febbraio, dalle 9.30 alle 24, e domenica 1 marzo, dalle 9.30 alle 20.

Il consigliere del Caseificio sociale Ponte di Barbarano, conclude: “I nostri 72 soci, ripartiti tra Basso Vicentino e Veronese, producono ogni giorno 1000 quintali di latte, che danno vita ogni anno a ben 60mila forme di Grana Padano. Una produzione che ci inorgoglisce e che con eventi quali Passione Veneta, viene esaltata. Prodotto e territorio sono un tutt’uno ed il consumatore ne è sempre più consapevole, quindi è importante proseguire in questa direzione”.

L'Associazione Regionale Allevatori del Veneto (Arav) con Aia e le tre maggiori latterie venete (Lattebusche, Latterie Vicentine e Caseificio sociale Ponte di Barbarano), con la sponsorizzazione dei Consorzi di tutela Grana Padano Dop ed Asiago Dop e in collaborazione con l'assessorato alle attività produttive del Comune di Vicenza, organizza l’atteso evento che lo scorso anno ha portato in città migliaia di appassionati, curiosi ed addetti ai lavori, anche grazie alla collaborazione con Op Unicarve – Sigillo italiano dell’Associazione carne La Garronese Veneta e del Consorzio Prosciutto Dop Veneto.