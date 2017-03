"Passione Lingue: Professione Interprete" ad Arzignano

Lunedì 27 marzo dalle 15.30 alle 18 Informagiovani di Arzignano presso la Biblioteca Civica Bedeschi in vicolo Marconi 6 propone l'incontro di orientamento "Passione Lingue: Professione Interprete", rivolto in particolare agli studenti di 4° e 5° superiori interessati alla professione di interprete e traduttore linguistico, per conoscere in dettaglio insegnamenti, metodologia didattica e gli sbocchi lavorativi di questo percorso di studi. Alla fine della presentazione sarà data la possibilità per tutti presenti di partecipare a una “simulazione” di prova di accertamento in lingua inglese. La Scuola Superiore per mediatori Linguistici di Vicenza è riconosciuta dal Ministero dell'Università e della Ricerca e il percorso formativo triennale, appartenente alla classe L 12 – Mediazione linguistica, si conclude con il rilascio del diploma di laurea di primo livello in Mediazione Linguistica, equipollente a tutti gli effetti a quelli rilasciati dall'università pubblica. Tale titolo, oltre a costituire un ottimo punto di partenza per l'inserimento nel mondo del lavoro, permette l'accesso senza debiti formativi alle lauree specialistiche previste dalla stessa classe. L'offerta formativa comprende anche tre diversi Master di 1° livello, un percorso triennale per studenti lavoratori, e progetti Socrates/Erasmus, che danno la possibilità agli studenti di muoversi in ambito europeo per finalità accademiche o stage lavorativi. La SSML di Vicenza è inoltre l'unica in Italia titolare di una convenzione con l'ufficio ONU di Bruxelles per tirocini di traduzione a distanza. Docente: Dott.ssa Ilaria Laghetto, responsabile dell'Orientamento alla Scuola Superiore per mediatori Linguistici di Vicenza. Iscrizioni all'incontro entro lunedì 20 marzo. Ingresso gratuito. Il corso sarà attivato solo al raggiungimento di 10 iscrizioni. Corso a numero chiuso per un massimo di 20 persone.

ELENCO CORSI