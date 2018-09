Passeggiate, conferenze, concerti, mostre in città fino al 26 settembre

Sabato 22 settembre, dalle 9 alle 17, alla Galleria Parco Città, mostra borsa scambio di fermodellismo e trenini d'epoca. A cura di Galleria Parco Città, Gruppo Fermodellisti Vicentini del DLF di Vicenza e dell'ufficio partecipazione. Ingresso libero. Info: 3494444503, 3356491226, dionisi194@libero.it, info@parcocitta.it

Sabato 22 e domenica 23 settembre, 50° anniversario di fondazione del Gruppo Alpini “Penne Mozze” di Maddalene.

Sabato 22 settembre nella chiesa parrocchiale di Maddalene, concerto dell’orchestra giovanile vicentina e del Coro Alpino di Lumignano.

Domenica 23 settembre, sfilata lungo Strada Maddalene. A seguire Santa Messa, rinfresco e pranzo

A cura Gruppo Alpini “Penne Mozze” - Maddalene e dell'ufficio partecipazione. Info: Gruppo Alpini “Penne Mozze” cell. 335 7291692, maddalene.vicenza@ana.it

Fino a domenica 23 settembre, nella Galleria Artu'-Artisti Uniti, contra' Piancoli 14, “Good by to all that", mostra collettiva di pittura di Etta Scotti, Mario Longhi e Andrea Marchesini. A cura Artu'-Artisti Uniti e dell'ufficio partecipazione. Orario di apertura: da martedì a domenica dalle 15.30 alle 19.30. Info: www.artistiuniti.com, info@artistiuniti.com

Lunedì 24 settembre, alle 20.30, in viale della Pace 87, ripasso grammaticale di tedesco: Nebensatz/Passiv. A cura del Centro Culturale Italo Tedesco. Info: ingresso gratuito per livello A2 o superiore su prenotazione al n. 0444 512516, info@italotedesco.de

Lunedì 24 settembre, alle 20.45, all'Oratorio Araceli, “Funghi dal vero”, conferenza divulgativa. A cura Gruppo Micologico Bresadola e dell'ufficio partecipazione. Info: frangasp@alice.it

Mercoledì 26 settembre, dalle 20 alle 23, al Centro Civico 7 in via Rismondo 2, “La mappa non è il territorio”, incontro sulla comunicazione efficace, relatrice Viviana Casarotto, Psicologa, Psicoterapeuta individuale e di gruppo approccio centrato sulla persona, EMDR practitioner, Teacher Laughter Yoga. Seminario di approfondimento psicologico. Entrata libera. A cura Associazione "Pillole di Benessere autunnali". Info: Cell. 328 4350660, viviana.casarotto@gmail.com

Mercoledì 26 settembre, alle 20.30, in viale della Pace 87, ripasso grammaticale di tedesco: Präpositionen. A cura Centro Culturale Italo Tedesco. Info: ingresso gratuito per livello A2 o superiore su prenotazione al n. 0444 512516, info@italotedesco.de

Attività motorie

Cammina che ti passa...ma con noi! La salute viene camminando in compagnia. Percorsi di cammino guidati nella nostra città a cura di A.Sa.Be. A.S.D. in collaborazione con il servizio igiene alimenti e nutrizione ulss8 Berica - dipartimento prevenzione e con l'ufficio partecipazione. Ritrovo alle 8.15, partenza alle 8.30: il lunedì 24 settembre e 1 ottobre alla chiesa di San Pio X, il mercoledì 26 settembre e 3 ottobre alla chiesa della Madonna della Pace alla Stanga, il venerdì 21, 28 settembre e 5 ottobre alla chiesa parrocchiale di San Benedetto a Bertesinella. Le passeggiate sono adatte a tutti e durano 1 ora - 1 ora e 30 circa. In caso di pioggia l'uscita verrà sospesa. Partecipazione gratuita previa iscrizione all'associazione comprensiva di assicurazione. Informazioni: 3391986918, asabe@libero.it

Camminare fa bene alla salute. Percorsi guidati di cammino e di nordic walking

a cura di A.Sa.Be. A.S.D. con l'ufficio partecipazione. Il 19 settembre alle 18.15 dalla chiesa di San Giorgio (Gogna) alle 18.15, il 26 settembre alle 18.15 dalla chiesa di Debba in Riviera Berica, il 3 ottobre alle 18 dalla chiesa di San Giovanni a Laghetto, il 17 ottobre alle 17.45 dalla chiesa di San Carlo (Villaggio del Sole), il 24 ottobre alle 17.30 dalla chiesa di S. Antonio (Ferrovieri). In caso di pioggia l'uscita verrà sospesa. Partecipazione gratuita previa iscrizione all'associazione comprensiva di assicurazione. Informazioni: 3391986918, asabe@libero.it

Appuntamenti Continuativi