"Passeggiata tra le Colline di Marsan": 3 itinerari naturalistici a Marostica

Domenica 10 dicembre è in programma la "Passeggiata tra le Colline di Marsan" con 3 percorsi di 7, 13 e 21 chilometri a Marsan di Marostica. Partenze libere dalle 7.30 alle 9.30.

L'itinerario prevede una marcia su tracciato collinare nei dintorni di Marsan con la possibilità di ammirare i suoi bellissimi paesaggi.

Quota di partecipazione: 2 euro per i soci Fiasp e 2.50 per i non soci Fiasp. Info: 328.0127237.

