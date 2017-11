"Passeggiata tra gli Oliveti 2017" a Sant'Urbano di Montecchio Maggiore

Domenica 19 novembre alle 14, con ritrovo nel piazzale delle Poste a Sant'Urbano di Montecchio Maggiore, è invece in programma la "Passeggiata tra gli Oliveti", un suggestivo percorso tra gli olivi e i vigneti con visita alle Priare e alle Spurghe per le "Passeggiate d'Autunno 2017".

Per tutto il pomeriggio il piazzale della chiesa antica ospiterà la "Festa dell’Olio d’Oliva", con il mercatino di prodotti tipici della zona e dell’olio d’oliva di S. Urbano, degustazioni di pane e olio novello, pamojo offerto dalla “Confraternita del Pamojo” e polenta e scopeton con gli “Amici del Scopeton”.

"Passeggiate d’Autunno 2017" tornano puntuali come ogni anno per riscoprire l’ambiente, il territorio e i prodotti della tradizione. Occasioni da non perdere per gustare in modo diverso il territorio di Montecchio Maggiore, caratterizzato da ambienti ancora suggestivi per la bellezza del paesaggio e la presenza di realtà legate ad antiche occupazioni di un tempo. Si tratta di un’intera settimana di iniziative organizzate dall’Associazione Amici della Città di Montecchio con il patrocinio dell’amministrazione comunale.

ELENCO ESCURSIONI