Passeggiata sul Sentiero degli Asini a San Tomio di Malo

In occasione del Palio delle Contrade, lunedì 1 maggio alle 9.30 è in programma la tradizionale passeggiata su Sentiero degli Asini da San Tomio di Malo ai Ceola. Iscrizioni a partire dalla prima mattinata fino all'orario di partenza nella zona degli impianti sportivi a San Tomio. Itinerario: Azienda Scorzato (ristoro), Marchiori, Fochesati, Calgaro, Contrà Ceola, Garbuiolo, Monte Palazzo, Barco Ghellini. Lungo il tracciato si potranno osservare fenomeni geologici e fossili, siti archeologici (Villa Romanain centro insediamento paleoveneti in zona Ceola), bellezze architettoniche (Villa Checozzi, Villa Scorzato, Barco Ghellini), luoghi naturali legati a tradizioni popolari (Buso delle Anguane e Becco d'Oro). Rientro alle 12 circa per il pranzo. Percorso segnalato da frecce con le indicazioni in legno. Difficoltà: media. Dislivello: 250 metri. L'escursione è organizzata dalla Pro Santomio. Contatti: 0445.606114 - 333.5986058 - www.prosantomio.it - info@prosantomio.it.

ELENCO ESCURSIONI