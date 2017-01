"Passeggiata Popolare" al "No Dal Molin" di Vicenza

Lunedi 16 gennaio alle ore 20.30 è in programma la "Passeggiata Popolare" intorno alle recinzioni del presidio permanente "No Dal Molin" di Vicenza in strada Ponte del Marchese (zona Laghetto) per il decimo anniversario del Si di Prodi al Dal Molin nell'ambito delle iniziative dal 12 al 26 gennaio (vedi programma). Partecipazione libera.

