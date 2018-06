Passeggiata FateSilenzio, poesia Natura e Musica al Bosco di Dueville

Una passeggiata nella natura per scoprire le creature magiche che abitano il Parco delle Sorgenti



Qualche ora nella natura in cui potrai fare una passeggiata con la famiglia, gli amici o in silenzio meditativo



Qualche ora in cui dedicarti del tempo.



Qualche ora alla ricerca delle fate degli elementi che troverai lungo la passeggiata



Qualche ora di Poesia, di Musica e di Pace, nel Parco delle Sorgenti del Bacchiglione.



Il Percorso è di bassa difficoltà, adatto anche ai passeggini.



Programma



RITROVO Via Bosco (Ponte sull'Igna).



PARTENZA da Via Bosco

dalle 17.30 fino alle 19.30

Partenze a gruppi di 20 persone max.



PRENOTAZIONE

È possibile prenotare contattando il 331. 4168843.



EVENTO GRATUITO

Offerta libera per sostenere l'evento.



In caso di pioggia l'evento verrà rinviato all'8 Luglio.