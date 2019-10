Passeggiata di San Martino nel parco di Villa Fogazzaro

Passeggeremo tra gli ampi sentieri boschivi e panoramici del maestoso parco di Villa Fogazzaro-Colbachini; gusteremo sorsi pittorici nella Sala della Fonderia del Muvec; ci scalderemo con cladarroste e vin brulè nel Giardino delle Campane! Saremo avvolti da profumi, colori, sapori, racconti …. Racconti narrati e racconti su tela. La natura laboriosa sta già preparando una generosa tavolozza cromatica e noi siamo i suoi privilegiati testimoni! Immergetevi con noi!

Solcheremo sentieri pittorici calcati da artisti che hanno immortalato su tela il compagno di tanti pasti: il vino. E con il vino dei poeti-pittori la nostra gustosa passeggiata prenderà il via, perché il vino ha quella pastosa pienezza ch’empie palato e anima di sapore ( A. Fogazzaro).

Entreremo nei racconti della tradizione agricola raggiungendo la cima del Monte Roccolo per poi scendere illuminandone il sentiero. Vi saranno consegnati dei lumini che, a fine passeggiata, delimiteranno il giardino delle campane, entro cui gustare caldarroste e sorseggiare l’aromatico vin brulè.

Prenotate un pomeriggio speciale ( ;

PROGRAMMA:

- ore 14.30 Sala della Fonderia, "I colori del vino";

- ore 15.30 Cima del Monte Roccolo, "Passeggiata dei lumi";

- ore 16.30 Museo, "Visita guidata";

- ore 17.00 Giardino delle Campane, "Elisir di S. Martino: vin brulè, caldarroste e...

BIGLIETTI:

- intero, 10.00€;

- bambini fino ai 12 anni, 5.00€;

- bambini dai 0 ai 5 anni, gratuito.

La prenotazione è suggerita, info tel. 0444 737526, info@muvec.it, www.muvec.it

In caso di maltempo, l'evento si terrà al coperto con variazione di programma.

SEDE:

MUVEC Villa Fogazzaro-Colbachini

Via A. Fogazzaro, 3

36047 Montegalda (VI)