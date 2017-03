Passeggiata di Pasquetta: "A Spasso per il Cielo: Coast to Coast" a Valli del Pasubio

Lunedì 17 aprile alle 8 a Sant'Antonio di Valli del Pausbio in via Piazza Alta è in programma la passeggiata di Pasquetta "A Spasso per il Cielo: Coast to Coast" con un percorso non impegnativo di 13 chilometri tra le vallate del Leogra, Malunga e Staro, con l'obiettivo della raccolta fondi per opere benfiche a sostegno dei giovani di Juba nella missione di Padre Christian Carlassare in Sud Sudan, terra segnata dalla nascita di Santa Giuseppina Bakhita. Programma della manifestazione: parcheggio auto e ritiro dei biglietti presso piazzale di S.Antonio di Valli del Pasubio. Partenza in località rifugio Balasso, raggiungibile utilizzando bus navetta proposto dall'organizzazione. Arrivo al Parco giochi l'Aquilone di Sant'Antonio del Pasubio con festa finale verso le 12. Tempo di percorrenza medio: 4 ore. Lungo il percorso ci saranno tre punti di ristoro e ci sarà anche la possibilità di mangiare un primo a base di pastasciutta in località Staro 1000. Quota di partecipazione: 5 euro per iscrizione (bus navetta+3 ristori compresi) - 3 euro per ragazzi dai 5 ai 13 anni - 6 euro supplemento per ristoro con pastasciutta. Per informazioni e pre iscrizioni: 328.0869006 - 320.9103771 - aspassoperilcielo@gmail.com. Iniziativa a cura dei gruppi giovani di Valli del Pasubio in collaborazione con Gruppo Sportivo, Gruppo Alpini S.Antonio, Gruppo Organizzativo Staro, Boomerang Club.

