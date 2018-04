Passeggiata della salute a Malo

Ritrovo davanti al Centro Civico di SS. Trinità - Via dei Boldù 42 a Schio, con mezzo motorizzato si va a Malo (parcheggio in Via dei Grisi sulretro di Villa Clementi).

Visita al Museo dell’Arte Serica (allevamento del baco da seta e trattura della seta) a Palazzo Corielli, Dopo la visita, a piedi, si percorre Via Macello, salita al Santuario di Maria Liberatrice, discesa verso il centro di Malo, Via Molinetto, zona del mercato, si segue e si attraversa il torrente Livergon, Via Bressana e ritorno (percorso facile – circa Km. 4 – 3h 30’ compresa visita al Museo che è complementare alla passeggiata del 24 aprile)

Guide: Aldo Xotta del Centro Studi Priaboniano e Mario Corato (tel.338 9642241)

Org. Associazione La Famiglia