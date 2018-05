Passeggiata della Rana a Monte di Malo

Domenica 27 maggio in occasione della Sagra di S.Giuseppe siete invitati a scoprire un angolo di Monte di Malo che ruota attorno al famoso sito "BUSO DELLA RANA".

Passeggiando tra prati fioriti e un piacevole sottobosco arriverete a ristorarvi proprio di fronte alla suggestiva entrata della grotta stessa.

Per valorizzare il territorio, durante la camminata, potrete fermarvi ad assaggiare i prodotti delle aziende agricole locali: ci saranno pane, formaggio, salame, miele, confetture e vino della ns. terra.



Partenza: piazzale della chiesa a Monte di malo

Percorsi: Da 5 km e da 7 Km collinari, adatto a tutti (no passeggini)

Orari: Partenza libera dalle 8:00 alle 10:00

Ristori: 3 con prodotti di aziende agricole locali, pane, salame, formaggio, tisane con erbe spontanee, succhi, marmellate, miele



Costo iscrizione: 4 euro. Possibilità di pranzare all'arrivo presso lo stand, PRESENTANDO IL TAGLIANDO SI AVRÀ UN EURO DI SCONTO

Laboratorio didattico per bambini: presso il Buso della Rana a cura del Museo Priaboniano



Per informazioni

cell: 3291125854



L'evento sarà annullato in caso di maltempo