ESCURSIONI WEEKEND NEL VICENTINO

Domenica 10 dicembre alle 8 Metaitalia360 organizza la Passeggiata dal Cerbaro a Malga Pianeti nell'Altopiano del Tretto a Schio con pranzo conviviale. Partenza dal parcheggio in località Cerbaro alle ore 9.30. Durata: 2 ore circa - Dislivello: 430 m.

Per chi non desiderasse camminare l'appuntamento è direttamente in malga per la pasta alle 12.30. Menù fisso a 15 euro. Info: www.metaitalia360.it

