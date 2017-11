Passeggiata d'Autunno tra natura e degustazioni a Valdimolino di Montecchio M.

Domenica 12 novembre alle 14 a Montechio Maggiore ci sarà la prima Passeggiata d'Autunno alla scoperta di luoghi incontaminati tra contrade ricche di storia contadina. Partenza dal campo sportivo di Valdimolino. Al termine sarà a disposizione nella corte Peruzzi-Lappo una degustazione di pan biscotto, mostarda vicentina, vino novello e altri prodotti di tradizione locale.

Spazio anche all’educazione: nel corso della prossima settimana oltre 300 studenti delle scuole elementari di Montecchio Maggiore saranno invitati a partecipare ad alcune lezioni all’aperto che prevedono la raccolta delle olive e la visita al frantoio di S. Urbano. Accompagnano il perito agrario Alberto Cozza, Diego Meggiolaro di Coldiretti e l’Assessore all’Ambiente Gianfraco Trapula.

"Passeggiate d’Autunno 2017" tornano puntuali come ogni anno per riscoprire l’ambiente, il territorio e i prodotti della tradizione. Occasioni da non perdere per gustare in modo diverso il territorio di Montecchio Maggiore, caratterizzato da ambienti ancora suggestivi per la bellezza del paesaggio e la presenza di realtà legate ad antiche occupazioni di un tempo. Si tratta di un’intera settimana di iniziative organizzate dall’Associazione Amici della Città di Montecchio con il patrocinio dell’amministrazione comunale.

ELENCO ESCURSIONI