"Passeggiata con gli Asinelli" a Castelvecchio di Valdagno

GUIDA ALLE ESCURSIONI NEL VICENTINO PER IL PONTE DI FERRAGOSTO

In occasione della "Sagra dell'Assunta e Festa del Pane 2017" a Castelvecchio di Valdagno, domenica 13 agosto alle 8 è prevista la "Passeggiata con gli Asinelli" per i territori circostanti in compagnia di Barbara e Gianpaolo. I percorsi si prestano molto a famiglie e bamni. Partecipazione libera. A fine escursione ci sarà il pranzo alla sagra con specialità locali nel menù.

ELENCO ESCURSION