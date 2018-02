Passeggiata a 6 zampe al Lago di Fimon

Domenica 11 febbraio alle 10.30 al Lago di Fimon di Arcugnano BBC - Bovari Bernese Club organizza l'escursione Passeggiata a 6 Zampe per chi volesse trascorrere una giornata tranquilla in mezzo alla natura di un'ora e mezza in piano anche per bimbi a piedi o famiglie con passeggini.

Sarà possibile fermarsi nelle piazzole di sosta per riposarsi o fare il picnic oltre ad alcune panchine per chi ne avess bisogno. Portare con sè:

scarpe adatte, panini, bibite, acqua per il cane e plaid/coperta per sedersi.

Il posto richiede la conduzione del cane al guinzaglio oltre a rispettare le regole del luogo e delle persone circostanti.