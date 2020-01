Passeggiando tra i tesori di Dalì: visite guidate

Passeggiando tra i tesori di Dalì, nuovo ciclo di visite guidate dal 2 febbraio al 5 aprile. Oltre alle sculture dell’importante collezione Dalì di Beniamino Levi, sarà possibile visitare il Museo del Gioiello, dove sono custodite 18 piccole sculture in oro e pietre preziose firmate dall’artista.

Il nuovo ciclo di visite primaverili, che prenderà il via domenica 2 febbraio, alle 10.30, si snoderà tra la Venere Spaziale (in piazza Matteotti), l'Omaggio a Tersicore (piazza dei Signori), la Ballerina Daliniana (Basilica palladiana), la Danza del Tempo III (piazza delle Erbe) e il pianoforte Surrealista (contra’ Cavour, angolo Corso Palladio). È prevista, inoltre, la visita al Museo del Gioiello, in Basilica palladiana, dove sono custodite 18 piccole sculture in oro e pietre preziose firmate dall’artista.

“Grazie alla collaborazione con IEG e la Dalí Universe, queste meravigliose opere continueranno ad impreziosire il centro storico fino al 13 aprile, in concomitanza con la chiusura della mostra “Ritratto di donna” – ricorda l'assessore alle attività produttive Silvio Giovine –. Arrivate a Vicenza a settembre in occasione di Vioff, in questi mesi, le sculture sono entrate nel cuore di cittadini e turisti, come testimoniano le migliaia di foto scattate e rilanciate sui social. Un'ulteriore occasione per rinnovare il magico connubio che si è creato tra il genio surrealista e la nostra città”.

Il percorso, condotto da guide turistiche, durerà 90 minuti (per un massimo di 30 persone).

Le visite – che prenderanno il via dall'ufficio Iat di piazza Matteotti alle 17 il sabato e alle 10.30 la domenica – si terranno a febbraio (2, 8, 9, 15, 16, 23, 29), a marzo (1, 7, 8, 15, 21, 22, 29) e ad aprile (4 e 5).

Al termine del percorso, esibendo il ticket, il bar Matteotti, in accordo con la Dalì Universe, proporrà tariffe scontate sulle consumazioni.

Costo della visita: 8 euro a persona, acquistabile solo all'ufficio Iat di piazza Matteotti, su prenotazione (obbligatoria) allo stesso Iat (0444320854).