Passeggiando in fattoria 2019: degustazioni, laboratori, tanti eventi a Campo Marzio

Domenica 22 settembre, dalle 10 alle 18, l’appuntamento sarà a campo Marzo a Vicenza per una giornata alla scoperta delle tradizioni della vita contadina.

Ti aspetta un ricco programma di iniziative organizzato da Latterie Vicentine che ti permetteranno di toccar con mano il mondo rurale, oltre a conoscere l’origine dei prodotti del tuo territorio:

· laboratori

· attività ludiche e didattiche per grandi e piccini

· degustazioni

“Passeggiando in fattoria” inizia alle 10 del mattino con l’apertura della fattoria e un programma di eventi per le famiglie. Per l’occasione verrà ricostruita in loco un’aia, uno spazio dove i bambini potranno vedere polli, galline, tacchini e tutti i tipici animali che vivono nelle aziende agricole locali.

Ci si potrà cimentare nella creazione di una forma di formaggio, grazie a Casaro per un’ora, il laboratorio pratico guidato da un esperto mastro casaro, che illustrerà tutte le fasi della produzione casearia. I partecipanti potranno dunque imparare a fare il formaggio in totale autonomia e sicurezza, con attrezzature fornite dalla cooperativa. In contemporanea verranno allestiti anche altri laboratori didattici per bambini e ragazzi, riproposti anche nel pomeriggio.

Per tutta la giornata Campo Marzo sarà animato da giochi gonfiabili, truccabimbi, vari laboratori e dal ludobus.

Non mancherà un punto ristoro dove poter degustare piatti tipici locali, tra cui anche i formaggi della cooperativa vicentina, come l’Asiago DOP.

L’evento è organizzato in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Vicenza e in concomitanza con la domenica ecologica, una domenica senz’auto con il blocco totale del traffico ma con un ricco programma di imperdibili eventi.

L’iniziativa è completamente gratuita. In caso di maltempo la manifestazione verrà annullata.

Programma

Casaro per un'ora

Imparerai a fare una caciotta in tutta autonomia con le attrezzature fornite da Latterie Vicentine.

1° turno ore 11,00

2° turno ore 14,00

3° turno ore 16,00

Max 13 persone per turno, il laboratorio è totalmente gratuito.



Giri a Cavallo

Fattoria con gli animali

Saranno presenti gli animali della fattoria, vitellini, cavalli, capre e tutti gli animali da cortile.



Laboratori reciclando

Come trasformare e reciclare materiali senza valore in oggetti simpatici e divertenti. A cura ass. Ecotopia



Ludobus

Il ludobus, il furgone carico di giochi, tutti manuali e divertenti vi farà riscoprire che per divertirsi basta un po' di fantasia e semplicità. A cura delle FAte per Gioco.



Bancarelle di artigianato locale

Stand Gastronomico

Per tutta la durata della manifestazione sarà attivo uno stand gastronomico dove poter degustare piatti tipici locali, tra cui anche i formaggi della cooperativa vicentina, come l’Asiago DOP.