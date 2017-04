"Pasquetta sui Colli" a Castegnero

Lunedì 17 aprile alle 9.45 la Pro Loco Castegnero organizza "Pasquetta sui Colli" con la tradizionale passeggiata sui Colli Berici e pranzo all'aperto presso la Baita degli Alpini. Ritrovo in piazza Mercato. Rientro alle 16. A fine escursione verrà estratto il numero vincente per un uovo pasquale tra i biglietti omaggio della lotteria ai tesserati della Pro Loco. In caso di maltempo la camminata verrà annullata. Prenotazione obbligatoria per il pranzo entro il 13 aprile. Costo: 14 euro - gratuito per i bambini fino a 6 anni. Per informazioni: 340.1697881 Loretta - proloco.castegnero@libero.it.

ELENCO ESCURSIONI