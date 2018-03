Pasquetta In Terrazza Con Franky Suleman

La Pasquetta la passiamo in Terrazza a La Botte Del Covolo dalle 18 con Franky Suleman, non si può non ballare!

Sará Djset totalmente Dance Music, in larga parte composto da produzioni inglesi.

I generi si fondono tra loro, vinile dopo vinile,

il raggio d'azione passa dal Funk tipo Mukatsuku Records, per iniziare, fino alle ultime perle Bass Music prodotte della fotonica e biondissima FlavaD o dal glorioso ZedBias