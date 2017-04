"Pasquetta in Nordic Walking" a Marano Vicentino

LA TOP 5 PER PASQUA E PASQUETTA 2017 SUL TERRITORIO BERICO

EVENTI DI PASQUA E PASQUETTA 2017 A VICENZA E PROVINCIA

In occasione della manifestazione "Pasquetta In Fattoria" per l'inaugurazione del percorso "Agritour de Molonara" nell'Alto Vicentino, lunedì 17 aprile alle 10 è in programma la camminata "Pasquetta in Nordic Walking" con due percorsi di 6 e 8.5 chilometri insieme ad istruttori professionisti e corsa di allenamento su percorso di 10 miglia. Ritrovo alle 9.30 alla scuole medie di Zanè in via Mazzini 6. Arrivo alle 11.30/12 con aperitivo per l'evento eco-naturalistico ed enogastronomico "Polenta & Formajo" insieme ad intrattenimento alla Fattoria Valdastico di Zanè in via Busin 28. Alle 18 il concerto in acustico di "Cisco il Dinosauro" in piazza Santa Maria a Marano Vicentino. Partecipazione gratuita. Per informazioni: molonara@agritour.vi.it. - www.agritour.vi.it.

