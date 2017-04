"Pasquetta In Fattoria: Agritour dea Molinara": pic-nic e passeggiate nell'Alto Vicentino

LA TOP 5 PER LA PASQUA E PASQUETTA 2017 SUL TERRITORIO BERICO

GLI EVENTI PER LA PASQUA E PASQUETTA 2017 A VICENZA E PROVINCIA

Lunedì 17 aprile dalle 10 alle 17.30 è in programma l'evento eco-turistico "Pasquetta In Fattoria" con il pic-nic collettivo per l'inauguazione del percorso "Agritour dea Molonara" insieme ad attività ricreative, passeggiate con gli asini, una camminata di nordic walking e un concerto finale in quattro location dell'Alto Vicentino. Nessuna partenza e nessun biglietto d'ingresso con libera fruizione dell'itinerario in bici o piedi con 4 poli di intrattenimento e 4 "guide turistiche contadine" speciali. L'evento naturalistico è dedicato alla "mobilità lenta" con le gite fuori porta in campagna targata "Agritour Vicenza" per valorizzare le ricchezze del paesaggio contadine attraverso un itinerario tra le fattorie e gli agriturismi locali. Per informazioni: molonara@agritour.vi.it. - www.agritour.vi.it

AGRITOUR DEA MOLINARA: nel gergo dialettale "fare il giro dea Molinara" significa allungare il tragitto della strada per diletto senza un motivo apparente. Il percorso "Agritour dea Molinara" sarà aperto tutto l'anno per gite ed escursioni adatte a tutti per conoscere le azienda agricole e i loro prodotti tipici con eventi, feste, visite guidate, laboratori e degustazioni a tema. L'unico filo conduttore è il "ponte che lega la città alla campagna", restituendo ai cittadini questi luoghi inesplorati e poco frequentati.

SPECIALITA' CULINARIE: polenta di Mais Marano con formaggio locale (Fattoria Valdastico); polenta di Mais Marano, sopressa e vino tipico (Vitivinicola Ruaro); frittata di verdure fresche ed erbette (Orti di Sant'Angelo); vino, formaggio e confetture (Azienda Agricola Juvenilia).

CESTINI PIC-NIC: durante la giornata si potranno acquistare 3 tipi di cestino per il pic-nin con prodotti freschi e genuini a chilometri zero: "Merenda" (10 euro) - "Double" (11 euro per due persone) - "Family" (22 euro per quattro persone). La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica.

LOCATION: Orti di Sant’Angelo a Marano Vicentino in via G. Pascoli - Fattoria Valdastico di Zanè in via Busin 28 - Juvenilia a Schio in località Ceresara 26 - Vitivinicola Ruaro a Marano Vicentino in via Trieste 30

CAMMINATA DI NORDIC WALKING: due percorsi di 6 e 8.5 chilometri con istruttori professionisti e corsa di allenamento su percorso di 10 miglia - Ritrovo alle 9.30 alla scuole medie di Zanè in via Mazzini 6 - Partenza alle 10 - Arrivo con aperitivo e intrattenimento alle 11.30 alla Fattoria Valdastico di Zanè.

CONCERTO DI CHIUSURA: alle 18 il concerto in acustico di "Cisco il Dinosauro" in piazza Santa Maria a Marano Vicentino.

GUIDE TURISTICHE CONTADINE: il consulente ambientale in ambito teatrale Nicola Sordo agli "Orti di Sant'Angelo" - l'attrice Giuliana Musso e il musicista Igi Meggiorin all'azienda agricola Juvenilia - i fratelli attori Dalla Via alla Fattoria Valdastico - il guardiacaccia Giancarlo Ferron alla Vitivinicola Ruaro.

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE:

VERDURE E OVI - Orti di Sant'Angelo - Marano Vicentino: ore 10 colazione a base di crepes con marmellata e "mela chips"; ore 10.30 incontro con Nicola Sordo - ore 11.30 visita alla cultre e la laboratorio di trasformazione - per tutto il giorno animazione per bambini e passeggiate con gli asini a cura di "Il Giardino di Mulè" e laboratorio olfattivo a cura di "Inflora"

POMARI IN FIORE - Azienda Agricola Juvenilia - Schio: ore 10 passeggiata tra i campi e aperitivo tra i "pomari in fiore" - ore 11 saluto della autorità e taglio del nastro - ore 11.30 incontro con Giuliana Musso e Igi Meggiorin - ore 14.30 animazione per bambini con la piscina di fieno e giri in carriola

POLENTA & FORMAJO - Fattoria Valdastico - Zanè: ore 11.30 arrivo della nordic walking con aperitivo insieme a polenta e formaggio - ore 14.30 incontro i fratteli Dalla Via - per tuta la giornata animazione per bambini con "I Giochi di Una Volta" e visite gratuite alla stalla e al caseificio artigianale

VIN E SOPRESSA - Vitinivinicola Ruaro e Agriturismo La Meridiana - Marano Vicentino: ore 10 colazione con latte, zaletti e succo di mela più laboratorio e degustazone presso Agriturismo La Meridiana - ore 14.30 visita alla vigna e alla cantina - ore 15.30 degustazione di vini della cantina "Ruaro" - ore 16.30 incontro con Giancarlo Ferron - per tutto il giorno passeggiate con gli asini a cira di "Piume d'Asino"

CONCERTO IN ACUSTICO - ore 18: "Cisco il Dinosauro" a Marano Vicentino in piazza Santa Maria - Ingresso libero - Chiosco con bevande e spuntini.

(nella foto facebook la mappa dell'Agritour dea Molinara nell'Alto Vicentino)

ELENCO MANIFESTAZIONI

