Pasquetta in Fatbike

Ritrovo a Pasquetta alla famosa piana di Marcesina, per una delle più belle pedalate in fatbike dell'altopiano di Asiago

I gestori del rifugio Valmaron e del rifugio Barricata predispongono per noi un percorso unico nel suo genere, in un ambiente da favola. Probabilmente sarà una delle ultime vere occasioni per pedalare ancora sulle nevi delle nostre Prealpi



Il ritrovo è presso il Rifugio Valmaron in località Valmaron, Enego (VI), lunedì alle ore 09,30. Disponibile ampio parcheggio per auto e camper.

Il giro è previsto in 25 km, dislivello circa 400m, partenza ore 10,00. Previste soste in un primo rifugio a metà percorso e quindi al rientro in Valmaron



Costo partecipazione:

- con propria fatbike: € 12

- con noleggio della fatbike: € 35

Inviare un messaggio (https://www.facebook.com/fatbikevi/) indicando nome cognome ed altezza dell'utilizzatore per avere conferma della disponibilità, entro e non oltre giovedì 29 marzo

I costi includono Guida, assistenza lungo i percorsi, l'ingresso ai percorsi (gestiti dal Centro Fondo di Enego) e un utile ed esclusivo gadget a ricordo della giornata