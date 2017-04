"Pasquetta al Bosco di Sajanega": biciclettata sui Colli Berici

Lunedì 17 aprile alle 9.30 il comune di Sossano organizza l'escursione "Pasquetta al Bosco di Sajanega" con una biciclettata dal municipio sossanese al Bosco di Sajanega in località Prati Comunali nell'ambito degli appuntamenti con la rassegna naturalistica "Amambiente Festival 2017" (vedi programma). Alle 10.30 è previsto l'appuntamento con "Una Mela al Giorno Toglie il Medico di Torno, mentre il Bosco Racconta i suoi Segreti". Alle 12.30 ci sarà il pranzo al sacco con stand sul posto. Alle 14 scatterà l'animazione "Natura e Ambiente" con Ludoteca Twister: palloncini e giochi di squadra inerenti al tema ecologico dell'escursione in base alle età dei partecipanti. Verrà eseguito un lavoretto manuale con materiale riciclato da portare a casa come ricordo della giornata. In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà ugualmente al Pala San Marco di Sossano a partire dalle 14 sempre con l'animazione della Ludoteca Twister. Per informazioni: spettacolisossano@gmail.com - 342.1510606.

