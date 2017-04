Pasquetta a San Giovanni in Monte di Barbarano Vicentino sui Colli Berici

In occasione di Pasquetta, lunedì 17 aprile alle 9 la Pro Loco Colli Berici organizza l'escursione "Pasquetta a San Giovanni in Monte". Partenza dal piazzale della chiesa di San Giovanni in Monte di Barbarano Vicentino. Il luogo territoriale a confine con il comune di Mossan non rappresenta un centro ben definito, essendo costituito da una serie di contrade distribuite nell'area centro-orientale dei colli Berici e gravitanti attorno alla Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Battista, istituita di recente. È una delle località più elevate dei Berici, in quanto si distende alle pendici meridionali del Monte Lungo (445 metri), che rappresenta il punto di massima altitudine del gruppo collinare. Le origini della Chiesa Vecchia non sono molto chiare. Una prima ipotesi ritiene che fu costruita dall'Ordine dei Templari, ma altri asseriscono che fosse stata fondata dai Barbarano. In realt à la prima notizia attorno alla Chiesa di San Giovanni risale al 1306. Si sa inoltre che il monastero annesso fu aperto nel 1459 da Cosma Barbarano per ospitarvi una comunità di Carmelitani, che vi rimase sino alla fine del Seicento. Tra il 1744 e il 1784 l'edificio subì un importante restauro. Per informazioni ed iscrizioni: Massimo 348.0809154 - info@procolliberici.it.

