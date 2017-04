"Pasqua insieme in centro storico a Vicenza": area pic-nic e laboratori per bambini

APPUNTAMENTI PASQUA E PASQUETTA 2017 NEL CENTRO STORICO DI VICENZA

EVENTI PASQUA E PASQUETTA 2017 A VICENZA E PROVINCIA

Da venerdì 14 a lunedì 17 aprile si terrà la manifestazione "Pasqua insieme in centro storico a Vicenza" nello spazio verde creato in piazza delle Erbe con attività e laboratori. In concomitanza con l'evento sarà a disposizione dei cittadini e turisti un'area pic-nic fino a Pasquetta. Per l'occasione si potranno acquistare dei cestini per il pranzo al sacco, preparati dai locali limitrofi a piazza delle Erbe. L'iniziativa è a cura di Associazione Piazza delle Erbe e Pandora. Inoltre come eventi collaterali ci saranno laboratori creativi per bambini a tema pasquale a disposizione dei bambini da Galla + Libraccio in piazza Castello, in piazza Matteotti e slargo Zileri, da giovedì 13 a sabato 15 aprile, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18 a cura delle "Vetrine del Centro" in collaborazione con l'associazione culturale Pandora e con l'assessorato alla partecipazione. Sabato 15 e lunedì 17 aprile, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18, in piazza delle Erbe e al negozio Soprana sotto la Basilica Palladiana, i più piccoli potranno partecipare ai laboratori gratuiti a tema pasquale di “Déjeuner sur l'herbe” con carta, mosaico, riciclo e face painting.Altri laboratori dedicati alla Pasqua si terranno venerdì 14 e sabato 15 aprile, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18, in contra' del Monte e contra' Pescherie Vecchie sempre a cura di Vetrine del Centro e Pandora.

ELENCO MANIFESTAZIONI