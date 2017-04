Pasqua e Pasquetta al Rifugio Campolongo sull'Altopiano di Asiago

Domenica 16 e lunedì 17 aprile il Rifugio Campolongo a Rotzo (1551 metri) sarà aperto per Pasqua e Pasquetta per trascorrere le festività in mezzo alla natura dell'Altopiano di Asiago con passeggiate a cavallo o pedalate in mountain bike in oltre 100 chilometri di sentieri di accesso alle malghe, strabe bianche e percorsi attrezzati senza particolari dislivelli. La struttura dispone di un parco giochi per bambini oltre al ristorante per pranzo/cena e al centro welness di benessere. La località si raggiunge dal centro di Mezzaselva di Roana verso il Monte Verena. Immerso in un scenario magico, il rifugio si trova al centro di una piccola piana circondata da silenziosi boschi d’abete.

RIFUGIO CAMPOLONGO: è una vecchia casara d’alta quota, resturato recentemente con i tipici caratteri architettonici di malga altopianese come i muri in sasso e il tetto in legno a grandi falde. Disponibile un service noleggio per le mountain bike allestite per le piste d’alta montagna o biciclette elettriche, che con un meccanismo ibrido si ricaricano con il movimento e consentono a tutti di praticare il comprensorio. Da quest’anno la stalla del Rifugio Campolongo è stata ripristinata e attrezzata per il ristoro e il pensionamento dei cavalli degli ospiti del rifugio. Il personale del rifugio si occuperà dell’assistenza e del foraggiamento degli animali lasciati in custodia. Servizi: 5 camere con bagno per un totale di circa 25 posti letto; 3 salette ristorante per un totale di circa 100 posti; centro benessere, la spa e il solario; spazio esterno con circa 40 posti; ricovero cavalli; deposito mountain bike; piccolo parco giochi per bambini.

INFORMAZIONI: 0424.66487 - 340.0897822 - info@centrocampolongo.it.

