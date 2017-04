"Pasqua alla Marinara": abbuffata di pesce a Caldogno

Domenica 16 aprile alle 12.30 il Ristorante Al Marinante di Caldogno in via Cà Alta 111 organizza il "Pranzo di Pasqua" con un ricco menù a base di pesce. Previsti un entrè di benvenuto, un buffet di antipasti, 2 primi, 2 secondi, contorni e 2 dessert. Costo: 55 euro adulti - 25 euro bambini (tutto compreso). Infoline per prenotazioni: 338.1722637 - info@almarinante.it.

MENU' DEL PRANZO DI PASQUA:

ENTREE': Crema di mais Marano con schile

ANTIPASTI: Gran Antipasto Al Marinante con seppie e gamberi con asparagi di Conche, alici marinate, baccalà mantecato, sarde in saor, moleche fritte

2 PRIMI: Calamarata con ragù di triglie e semi di nigella - Risotto con riso di Grumolo alle vongole e bruscandoli

Sorbetto al limone

2 SECONDI: Scampi e gamberoni alla griglia - Orata in crosta di patate

CONTORNI: Polenta biancoperla rosta e macedonia di verdure

2 DESSERT: Rosada con fragole marinate al limone - Fugassa Veneziana

Vini abbinati - Acqua - Caffè

