Pasqua al Museo Zannato di Montecchio Maggiore: laboratori per bambini

In ocasione delle vacanze scolastiche per la Pasqua, il Museo di Archeologia e Scienze Naturali "Giuseppe Zannato" di Montecchio Maggiore propone come di consueto due mattinate (dalle 8 alle 13) di attività e laboratori per coinvolgere i bambini, trasmettendo le conoscenze attraverso il gioco, sotto la guida esperta degli operatori didattici della Cooperativa Biosphaera e la supervisione delle conservatrici del museo. Giovedì 13 aprile sono previste attività naturalistiche, mentre venerdì 14 aprile sono in programma attività archeologiche. Gli incontri sono adatti ai bambini dai 7 agli 11 anni. Sono aperte le prenotazioni. Quota di partecipazione: 10 euro a partecipante, 15 euro entrambe le giornate. Adesioni: museo.didattica@comune.montecchio-maggiore.vi.it - 346.3168610 (anche sms e whatsapp).

ELENCO LABORATORI