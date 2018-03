"Pasqua al Museo" a Montecchio Maggiore : aperte le iscrizioni

Sono aperte le iscrizioni per la Pasqua al Museo Zannato di Montecchio Maggiore, attività per bambini dai 7 agli 11 anni in programma il 29 e 30 Marzo 2018 dalle 8 alle 13

Le attività, che saranno confermate con un numero minimo di partecipanti, saranno naturalistiche e archeologiche, seguite da operatori qualificati

Quota di partecipazione: 20 euro

Adesioni: compilando e inviando il modulo di prenotazione reperibile sul sito http://www.museozannato.it

Infoline: 346 3168610 (anche sms e whatsapp)