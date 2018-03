Pasqua 2018 : il programma di tutte le chiese di VIcenza

A seguito gli orari di tutte le chiese del vicentino, per le celebrazioni della Via Crucis di Venerdì Santo, la Veglia Pasquale di Sabato Santo e la Sante Messa di pasqua di Domenica 1 Aprile

PROGRAMMA COMPLETO CON GLI ORARI DELLE FUNZIONI RELIGIOSE NELLE CHIESE IN ORDINE ALFABETICO:

Venerdì Santo 30 Marzo 2018. Via Crucis e Actio Liturgica della Passione del Signore

ANCONETTA, 20.30

ARACELI, Cristo Re, 15.00 via crucis a parco Querini– Actio Liturgica 20.00

AUSULIATRICE, 15.30 Via Crucis – 20.30 Passione

BASILICA DI MONTE BERICO, 15.00 Actio Liturgica, 20.30 Ora della Madre

BERTESINA, 15.00 via Crucis 20.00 Actio Liturgica

BERTESINELLA, 15.00 via Crucis 20.30 Actio Liturgica

CAMPEDELLO, 20.30 ore 15.00 via Crucis

CARMINI, (santa Croce) 20.30

CASALE, 15.00 Via Crucis per bambini e ragazzi, 20.00 Actio Liturgica

CATTEDRALE, presieduta dal vescovo Beniamino 20.00 Actio Liturgica

CUORE IMMACOLATO DI MARIA, 15.00 Via Crucis- 20.30 Actio Liturgica

LAGHETTO, 8.30 Liturgia delle Ore, 15.00 Via Crucis, 20.00 Via Crucis per le vie della parrocchia, 21.00 Actio Liturgica

LONGARA, 20.30

MADDALENE, 15.00 via crucis – 20.00 Actio Liturgica

MADONNA DELLA PACE, 15.00 via crucis – 20.00 Actio Liturgica

OSPEDALETTO, 20.00 Actio Liturgica

POLEGGE, 15.00 via crucis – 20.00 Actio Liturgica

SAN FRANCESCO, 20.00 Actio Liturgica

SAN GAETANO, 15.30 via crucis, 16.15 Actio Liturgica

SAN GIORGIO: celebrazione a sant’Antonio per l’intera U.P. alle 20.30

SAN GIUSEPPE, 15.00 via crucis – 20.30 Actio Liturgica

SAN LAZZARO 15.00 via crucis – 20.30 Actio Liturgica

SAN MARCELLO, 18.00 Actio Liturgica (Filippini)

SAN MARCO, 19.00

SAN PAOLO, 19.00

SAN PIETRO, 20.30

SAN PIETRO INTRIGOGNA (U.P. Riviera Berica) 20.30

SAN PIO X, 20.30

SANT’AGOSTINO, 15.00 via crucis per tutta l’U.P. animata dai ragazzi del catechismo

SANT’ANDREA, 18.30 Actio Liturgica

SANT’ANTONIO, 20.30 Actio Liturgica per tutta l’U.P.

SANTA BERTILLA, 15.00 via crucis – 20.30 Actio Liturgica

SANTA CATERINA, 18.30

SANTA CORONA, 15.00 Via Crucis presieduta dal Vescovo

SANTA CROCE BIGOLINA, 20.30

SANTA LUCIA, 15.30 via crucis – 18.00 Actio Liturgica

SANTI FELICE E FORTUNATO 15.30 via crucis – 19.00 Actio Liturgica

SETTECA’, 20.00 Actio Liturgica

VILLAGGIO DEL SOLE, San Carlo 15.00 Via Crucis, 20.30 Actio Liturgica

Sabato Santo 31 Marzo 2018. Veglia Pasquale

ANCONETTA, 20.30

ARACELI, Cristo Re, 21.00

AUSULIATRICE, 21.00

BASILICA DI MONTE BERICO, 21.00

BERTESINA, 21.00

BERTESINELLA, 21.00

CAMPEDELLO, 21.00

CARMINI, (santa Croce) 20.30

CASALE, 20.30

CATTEDRALE, presieduta dal vescovo Beniamino 21.00 Veglia Pasquale

CUORE IMMACOLATO DI MARIA, 21.00

DEBBA (U.P. Riviera Berica) 21.00 a Debba

LAGHETTO, 21.00

LONGARA, 21.00

MADDALENE, 21.00

MADONNA DELLA PACE, 21.00

OSPEDALETTO, 21.00

POLEGGE, 21.00

SAN FRANCESCO, 21.00

SAN GAETANO, 21.00

SAN GIORGIO, 21.00

SAN GIUSEPPE, 21.00

SAN LAZZARO 9.00 L’Ora della Madre, 21.00 Veglia Pasquale

SAN LORENZO,

SAN MARCELLO (Filipini), 20.00

SAN MARCO, 21.00

SAN PAOLO, 21.30

SAN PIETRO, 21.00

SAN PIO X, 21.00

SANT’AGOSTINO, 21.00

SANT’ANDREA, 21.00

SANT’ANTONIO ai Ferrovieri, 21.00

SANTA BERTILLA, 21.00

SANTA CATERINA, 21.00

SANTA CROCE BIGOLINA, 21.00

SANTI FELICE E FORTUNATO 21.00

SETTECA’, 21.00

VILLAGGIO DEL SOLE, San Carlo, 21.00

Domenica 1 Aprile 2018. Sante Messe di pasqua

ANCONETTA, 8.00 – 10.30

ARACELI, Cristo Re, 8.30 – 11.00 – 19.00 (santa Maria)

AUSULIATRICE, 8.00 – 9.00(chiesetta Saviabona) -.10.30

BASILICA DI MONTE BERICO, 7.00 – 8.00 – 9.00 – 10.00 – 11.00 – 12.00 – 16.00 – 17.00 -18.00 – 19.00

BERTESINA, 9.30

BERTESINELLA, 8.30 – 11.00

CAMPEDELLO, 11.30

CARMINI, (santa Croce) 9.30 – 11.00

CASALE, 10.00

CATTEDRALE, 8.30 – 10.30 ( presieduta dal vescovo Beniamino) - 19.30; Vespri solenni presieduti dal Vescovo 17.30

CUORE IMMACOLATO DI MARIA, 8.00 – 10.00 – 11.30 – 19.00 – Vespri 16.00

DEBBA (U.P. Riviera Berica)

LAGHETTO, 8.30 – 10.30

LONGARA, 10.00

MADDALENE, 8.30 – 10.30 – 19.00 (Maddalene Vecchie)

MADONNA DELLA PACE, 9.00 – 11.00 -17.00

OSPEDALETTO, 8.00 – 10.30

POLEGGE, 8.30 – 10.30

SAN FRANCESCO, 8.00 – 10.30

SAN GAETANO, 8.30 – 11.00 – 18.30

SAN GIORGIO, 11.00

SAN GIUSEPPE, 10.3 – 18.30

SAN LAZZARO 8.30 – 10.30

SAN LORENZO, 9.00 – 11.00 – 18.30

SAN MARCELLO (Filippini) , 9.30 – 11.00 – 12.15 – 16.30 - 18.00

SAN MARCO, 9.00 – 11.00 – 18.30

SAN MICHELE AI SERVI, 9.30 – 11.00 – 21.00

SAN PAOLO, 9.00 – 10.30

SAN PIETRO, 9.00 – 10.30 – 18.00

SAN PIETRO INTRIGOGNA (U.P. Riviera Berica) 9.00 a san Pietro

SAN PIO X, 8.30 – 10.00 – 12.00 (comunità nigeriana) – 18.30

SANT’AGOSTINO, 8.30 – 11.15

SANT’ANDREA, 8.00 – 10.30 -18.30

SANT’ANTONIO ai Ferrovieri, 8.30 – 10.00 – 19.00

SANTA BERTILLA, 8.30 – 10.30

SANTA CATERINA, 10.30 – 18.30

SANTA CROCE BIGOLINA, 8.00 – 11.30

SANTA LUCIA, 8.00 – 10.30 - 17.00

SANTI FELICE E FORTUNATO 8.30 – 11.00

SANTO STEFANO, 10.30 – 17.30

SETTECA’, 10.00

VILLAGGIO DEL SOLE, San Carlo 10.30