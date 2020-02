Party clown: carnevale a tutta creatività

Viridea propone anche quest’anno un divertente laboratorio creativo gratuito per bambini organizzato in occasione del Carnevale.



Che Carnevale sarebbe senza un pagliaccio dal grande naso rosso? I clown saranno i protagonisti dell’evento ludico proposto da Viridea, strutturato in due momenti distinti.



Durante la prima parte dell’incontro gli animatori presenti accompagneranno i bambini nella realizzazione di un buffo ritratto di pagliaccio 3D, con riccioli colorati, papillon e l’immancabile naso rosso.

Successivamente, i ragazzi potranno cimentarsi in un’appassionante sfida di Clownestro: via libera al lancio del naso rosso, per fare canestro come esperti cestisti!