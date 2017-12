Partita a Scacchi di Marostica 2018: biglietti idea regalo per Natale

Venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 settembre 2018 a Marostica si svolgerà la Partita a Scacchi a Personaggi Viventi in piazza Castello. Ci sarà la possibilità di opzionare i biglietti per lo spettacolo preferito e, non appena attiva la biglietteria informatizzata, verranno trasmessi i posti, le modalità di pagamento e di consegna dei biglietti interi e ridotti per bambini sotto i 12 annni.

PROMOZIONE REGALI NATALE. In occasione delle festività natalizie si potrà regalare, avendo in anticipo un voucher, che dovrà successivamente in modo obbligatorio formalizzare con regolari biglietti (titoli di accesso allo spettacolo) rilasciati dalla biglietteria.

PAGAMENTO. Il pagamento dovrà avvenire dopo accordo con ufficio Pro Marostica attraverso e-mail: info@marosticascacchi.it o telefonicamente allo 0424.72127) entro il 31/01/2018 pena l’annullamento dell’opzione. Per procedere con l’opzione sarà sufficiente indicare il giorno dello spettacolo scelto, il settore e il quantitativo dei biglietti desiderati. Una volta effettuata l’opzione si provederà ad emettere e a spedire il voucher nel caso fosse necessario.

CONTATTI: Associazione Pro Marostica - Piazza Castello,1 - 36063 Marostica - (+39) 0424 72127 - Fax. (+39) 0424.72800

INFORMAZIONI E AGGIORNAMENTI: www.marosticascacchi.it - info@marosticascacchi.it

PREZZI BIGLIETTI:

VENERDI' 7 SETTEMBRE - ore 21:00

Tribuna Platinum: 70 euro intero - 60 euro ridotto / Tribuna Gold: 55 euro intero - 45 euro ridotto / Tribuna Silver e Curve: 40 euro intero - 30 euro ridotto

SABATO 8 SETTEMBRE - ore 21:00

Tribuna Platinum: 80 euro intero - 70 euro ridotto / Tribuna Gold: 65 euro intero e 55 euro ridotto / Tribuna Silver e Curve: 55 euro intero - 45 euro ridotto

DOMENICA 9 SETTEMBRE - ore 17:00 - Spettacolo a prezzo unico

Tribuna Platinum: 35 euro / Tribuna Gold: 25 euro / Tribuna Silver e Curve: 15 euro

DOMENICA 9 SETTEMBRE - ore 21:00

Tribuna Platinum: 60 euro intero - 50 euro ridotto / Tribuna Gold: 45 euro intero - 35 euro ridotto / Tribuna Silver e Curve: 35 euro intero - 20 euro ridotto

Gallery