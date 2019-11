Parenti serpenti con Lello Arena a Lonigo

Prosa (abbonamento)

LELLO ARENA

PARENTI SERPENTI



di Carmine Amoroso regia Luciana Melchionna

con Lello Arena, Raffaele Ausiello, Marika De Chiara, Andrea De Goyzueta Carla Ferraro, Serena Pisa, Giorgia Trasselli, Fabrizio Vona

scene Roberto Crea

costumi Milla

musiche Stag

disegno luci Salvatore Palladino

produzione Ente Teatro Cronaca Vesuvioteatro



Un Natale in famiglia, come ogni anno da tanti anni, con i ricordi e i regali da scambiare. Un rito stanco per tentare di ravvivare i legami familiari, come si ravviva il fuoco del braciere che gli anziani genitori usano per scaldare la casa. Chi potrebbe immaginare che sarà proprio quel braciere a segnare il tragico epilogo, con i figli che da parenti si trasformano in serpenti e non riescono a esaudire il sacrosanto desiderio dei genitori di essere finalmente accuditi? Conosciuta grazie al film “cult” di Mario Monicelli, Parenti serpenti è una commedia insieme divertente e amara, dove un crescendo di situazioni comiche induce al riso per poi lasciare il posto a una profonda commozione. Ne è mattatore Lello Arena, protagonista di uno spaccato di vita di spietata attualità.