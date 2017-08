"Parco del Sojo - Arte e Natura" a Lusiana tra leggende e misteri: aperto nei festivi

Per tutta l'estate fino al 30 settembre ogni domenica e nei giorni festivi dalle 10 alle 19 si potrà visitare il "Parco del Sojo Arte e Natura" a Covolo di Lusiana con 80 opere d’arte contemporanea di artisti italiani e stranieri, che sono state spesso realizzate direttamente sul posto e con materiali naturali (legno, pietra), acciaio corten, bronzo, ceramica o gres. Per la sua specificità è l’unico parco di arte contemporanea privato in Veneto ed è tra i più importanti parchi d’arte d’Italia. Il Sojo è uno sperone di roccia che nei secoli ha visto intrecciarsi le pagine di storia locale con i misteri e le creature fantastiche. Si dice che qui si radunassero le streghe, ma anche gli uomini: affacendate le prime, terrorizzati e in cerca di rifugio i secondi.

PARCO DEL SOJO. E' un parco dell’arte con sculture d’arte contemporanea in mezzo la natura, situato in proprietà privata in terreno montano, avente una estensione di circa 8 ettari per la maggior parte a bosco, solcato da sentieri e mulattiere di vecchio e nuovo impianto. Le visite si svolgono in un’area accidentata su percorso di media difficoltà, è pertanto necessario un adeguato abbigliamento sportivo.

(nella foto in alto una delle sculture di arte contemporanea al "Parco del Sojo")

APERTURA: Domenica e giorni festivi oppure su appuntamento. Estivo: 10.00-19.00 (dal 1 maggio al 30 settembre). Invernale: 10.00-18.00 (dal 1 ottobre al 30 aprile)

VISITE GUIDATE. Nei giorni infrasettimanali su prenotazione è a pagamento per comitive superiori alle dieci/quindici unità. La biglietteria è collocata presso il “Punto giallo” posizionato lungo il percorso. Tempo di percorrenza: 2 - 2.30 ore. Nel parco è vietato il pic-nic.

COME RAGGIUNGERE IL PARCO: da Vicenza, per Dueville, Breganze, Fara Vicentino, Mare, Valle di Sopra, Via Covolo, oppure da Breganze per S. Giorgio di Perlena, Salcedo, Velo ed al tornante si gira per Valle dei Mulini e si imbocca via Covolo. Da Bassano del Grappa, per Marostica, Lusiana, Velo al 9° tornante si gira per Valle dei Mulini e si sale per via Covolo.

COSTO INGRESSO: 5 euro intero adulti; 3 euro ridotto under 18 - ingresso gratuito portatori di handicap + accompagnatore: ingresso gratuito. Visite guidate solo su appuntamento: 5 euro a persona con un minimo di 15 partecipanti.

CONTATTI: Parco del Sojo Arte e Natura - Lusiana - Via Covolo - 0424.503173 - 339.3124946 - 3387289934 - www.parcodelsojo.it - info@parcodelsojo.it.

(nella foto sopra alcune teste scolpite nella roccia al "Parco del Sojo")

ELENCO ESCURSIONI

Gallery