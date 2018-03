Papà efficaci: incontro teorico pratico per i papà

Papà efficaci: incontro teorico pratico su quello che i papà possono fare per la crescita del loro bambino



MARTEDì 13 Marzo alle ore 19.30

PERCORSO PRIME CONQUISTE per bambini da 3 a 6 mesi



Dagli ultimi studi è emerso che i padri influenzano molto di più il successo dei loro figli rispetto alle madri. Un bambino che ha una buona relazione con il proprio padre è più sicuro di sé, si adegua con più facilità alle novità, ha maggiori probabilità di avere successo a scuola, …



ATTRAVERSO QUESTA LEZIONE:

-I papà scopriranno diverse modalità, semplici ed efficaci, di interagire con i loro bambini e sperimenteranno giochi ed attività per stimolarli e farli divertire!





E' gradita la prenotazione allo 0424/382315 o scrivendo a info@centroacqua.it

