Paolo Rumiz e orchestra al Rifugio Campogrosso

Paolo Rumiz è la voce narrante del progetto European Spirit Youth Orchestra, l’orchestra giovanile formata da 80 giovani musicisti provenienti da oltre 20 paesi europei.

Un evento sinfonico dedicato a uomini e donne che migrano per lavoro, disperazione, curiosità, amore o pura inquietudine. L’evocazione corale di esistenze che cercano spazio tra confini, reticolati, valli, fiumi e terre desolate porterà a ritrovare l’idea di Europa unita. In un tempo di viaggi virtuali, un invito al viaggio reale, per ritrovare una patria comune mai così male amata come di questi tempi. La creazione di una rappresentazione con parole e musica nasce dal desiderio di due figli della stessa terra, Rumiz e Coretti, di contribuire alla riaffermazione del valore universale della cultura della pace e del dialogo interculturale. La musica accompagna il racconto di Paolo Rumiz, sul palco nella veste di narratore-solista. Rumiz, già inviato nei conflitti nei Balcani e in Afghanistan, è autore di tanti reportage e libri dedicati ai suoi viaggi in giro per l’Italia e l’Europa, in bicicletta, in treno e a piedi.



Paolo Rumiz, giornalista, firma di Repubblica, scrittore si esibirà accompagnato dall'European Spirit of Youth Orchestra, un ensemble unico perché composto da giovanissimi musicisti di talento, e dal grande giornalista, che narrerà storie – tratte dai libri “Trans Europa Express” e “Come cavalli che dormono in piedi” – che si sposeranno con la musica di J.S. Bach, J. Sibelius, P. I. Cajkovskij, M. Musorgskij, G. Rossini, E. Elgar e S. Rachmaninov.

