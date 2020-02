Con questa esposizione bi-personale le pittrici Paola Marchi e Lucia Ghetto, professioniste e amiche da sempre, ci portano a riflettere sull'universo femminile. Le grandi tele poste "vis-à-vis" invitano l'osservatore a sostare davanti all'opera e ad intraprendere un viaggio: ci sono opere che ci attraversano dentro e opere che non siamo noi a percorrere ma sono loro a percorrerci. Ciò che preme alle artiste è di comunicare lo straordinario all'interno dell'ordinario: la loro pittura scruta il dettaglio, un timido sorriso, un tratto del viso che suggerisce un sentimento, un pensiero illuminante. Percorrendo con lo sguardo i volti, sarà per l'osservatore come esplorare un'alta montagna per scoprire la grande forza interiore, l'anima, forte e gentile, nonostante le sofferenze, la splendida volontà della donna nei suoi tanti ruoli nel mondo.



Galleria d'Arte Moderna di Thiene

via Santa Maria Maddalena, 24 - 36016 Thiene (VI)

Vis-à-Vis opere di Paola Marchi e Lucia Ghetto

vernissage sabato 15 febbraio ore 18:00

presenta Francesca Rizzo Mella, storica dell'arte



A cura dell'Associazione Ar-thi

Patrocinio del Comune di Thiene

Gallery