Panoramici suoni: campanelli sul monte Roccolo

Attraversare una natura lussureggiante guidati da un impercettibile suono di magici campanelli. I primi passi che affrontano il lieve declivio del Monte Roccolo.



Una lepre che guizza rapida nel fitto prato. Al lato opposto uno scoiattolo funambolo tra i rami di una farnia. Lo stupore per la bellezza di una natura incontaminata che ad ogni passo apre mutevoli squarci panoramici. Il monumentale viale di cipressi che ondeggia al vento e invita a farsi percorrere. Forte è la tentazione di seguire i piccoli viottoli che incrociano il sentiero principale: istintiva attrazione per una natura che stupisce, si fa abbracciare e ci avvolge nei suoi delicati profumi. Nei suoi misteriosi segreti.



Un ultimo tratto prima di giungere alla sommità del monte, e quel magico suono di campanelli, che si era annunciato con un primo anticipo alla partenza, torna ora più carico e avvolgente. Eccoci giunti sulla cima del Monte Roccolo, in un curato sottobosco panoramico, ai piedi di una antica torre. Qui ascolteremo il delicato tintinnìo dei campanelli a mano suonati dalla Scuola Campanaria di San Marco.

Dedicate ai vostri bimbi, alla vostra famiglia e a voi stessi un momento di delicata poesia! A concertino concluso, il pomeriggio continua: la passeggiata del ritorno seguirà un diverso sentiero. Il Chiostro delle Campane sarà l’ultima sosta di questo peregrinare, qui troverete ristoro in un aromatico elisir. Le note del possente Gran Carillon cominceranno a librarsi nell’aria: ora il Museo può finalmente raccontare di sé. Siete tutti invitati! Appuntamento allora alle ore 15:00 nel Giardino delle Campane del Muvec. DOTAZIONE: scarpe comode e…plaid!



Biglietti acquistabili il giorno stesso dell’evento presso il Muvec. Intero 8.00 €, da 6 a 12 anni 5.00 €, da 0 a 5 anni gratuito. In caso di maltempo, l’evento sarà posticipato alla domenica successiva.



La prenotazione è gradita.



Per info e prenotazioni: www.muvec.it; info@muvec.it ; 0444 737526