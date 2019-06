Pane e Musica: degustazioni offerte dai panificatori a suon di musica

Torna per la dodicesima edizione “Pane e Musica”, l’iniziativa organizzata dal mandamento Confcommercio di Schio, in collaborazione con l’Associazione Provinciale Panificatori-Confcommercio e con il patrocinio dei comuni di Schio, Torrebelvicino, Santorso, Piovene Rocchette e Tonezza del Cimone (tra i partner anche Cantina Valleogra, Cantine Vitevis e Cuore di Schio). Quest’anno l’evento prevede cinque appuntamenti per esplorare, come dicono gli organizzatori in una nota, “ciò che appaga il corpo e ciò che allieta lo spirito”, rendendo così la musica indispensabile come il pane.

Mercoledì 26 giugno - Santorso - Cortile di Villa Rossi in via Alessandro Rossi - ore 21.00

Vallincantà - gruppo di 8 persone che canta l’attaccamento alle proprie terre e vallate con uno spettacolo musicale acustico

Pane: Zoccoletti di grano duro con lievito madre offerti da "El Fornaro" di Gasparella Antonio Santorso

Salame con il gorgonzola offerti dal Salumificio Carretta Felicino & C.S.n.c.Santorso

Vini: Durello Glera Frizzante - Cantine Vitevis Malo, Cabernet DOC Torre dei Vescovi - Cantine Vitevis Malo

Sabato 6 luglio - Tonezza del Cimone - piazzetta Lucio Battisti in via Roma - ore 21.00

In caso di pioggia: centro congressi via del Partigiano, vicino agli impianti sportivi

Marzia Rigo Duet - concerto acustico piano voce: i migliori successi italiani e internazionali cantati da Marzia Rigo e suonati dal maestro Federico Guglielmi.

Pane: pane di patata offerto dal panificio Fontana di Elena e Luca - Tonezza del Cimone.

Salame offerto dai commercianti di Tonezza del Cimone.

Vini: Soave DOC Basalti - Cantine Vitevis Malo, Merlot DOC Torre dei Vescovi - Cantine Vitevis Malo

Mercoledì 10 luglio - Torrebelvicino - piazza Aldo Moro - ore 21.00

"Trio Cover Tone” - ironia rock in chiave inglese con Daniela Dalle Carbonare al violino, Alessandro Valle al flauto traverso e Marcello Grandesso alla fisarmonica

Pane: Baguette

Salame, sopressa e pancetta offerti da Alimentari Gusto di Torrebelvicino

Vini: Garganego DOC - Cantine Vitevis Malo, Pinot Nero DOC Torre dei Vescovi - Cantine Vitevis Malo

Giovedì 18 luglio - Piovene Rocchette - piazza Papiria - ore 21.00

“Le Ciacere” storie serie e semiserie in blues dai racconti di Remo Bussolan. Luca Pegoraro pianista e cantante, Giusva Lievore, attore e lettore

Pane: Baguette Rustica

Pancetta al Pepe offerti da Panetteria Gasparini - Piovene Rocchette

Vini Sauvignon DOC Torre dei Vescovi - Cantine Vitevis Malo, Merlot bio Vajo dei Colori Valleogra - Cantine Vitevis Malo

Ingresso gratuito