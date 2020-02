Palladium Remember • San Valentino al NuClub

Se volete fare festa con la musica soul, black, rap, i ritmi degli anni '70 venerdì sera per San Valentino il Nu Club di Vicenza proporrà una one night con le canzoni che hanno fatto grande il Palladium.

Vi ricordate il Palladium di Torri di Quartesolo? Stiamo parlando dell’unico vero tempio dell’hip hop italiano aperto nel Novembre del 1985!

Per quelli di voi che non la conoscessero, la storia del Palladium inizia negli anni ’80, quando il compianto DJ Ciso (Gianfranco Dolci) aprì i battenti del più celebre e importante locale “a tema” italiano. Nel corso degli anni, Ciso riuscì a portare a Vicenza la crème de la crème del rap mondiale, fra cui Warren G, RUN DMC, SUGARHILL GANG e molti altri.

Il Palladium divenne una discoteca simbolo della cultura hip hop e teatro di decine di contest di break dance e freestyle.

TORNA PER UNA NOTTE CON I DJS STORICI DEL PALLADIUM

Djs: PAOLO TAMIOZZO

Paolo Tamiozzo ha affiancato in consolle Ciso dal 1992 al 1999 e con Alberto Martin dal 1993, pur proveniente da un'altra realtà si è subito ambientato nel particolare ambiente che si respirava al Palladium continuando poi negli anni a partecipare ad eventi e feste in collaborazione con lo staff.

- ALBERTO MARTIN

Ha affiancato in consolle Ciso dal 1994 al 2002 e poi fino alla chiusura, inoltre arrivato come speaker di Radio Palladium nel 1993.

"Arrivare al Palladium era il mio sogno, a volte i sogni si avverano".

- CISO JR

Matteo, in arte Ciso Jr, nasce nel 1985 in provincia di Vicenza inizia a suonare nel 2000 a 15 anni, nella taverna di casa con suo padre, ha sempre mantenuto la passione con costanti allenamenti quotidiani. Dopo l'improvvisa scomparsa del padre ha continuato a curare la sua passione, e con il rischio ha mantenuto il nickname CISO...visto che fino da bambino lo chiamavano JUNIOR.

Con molta umiltà e consapevolezza della grandezza di quel nome, ha iniziato la sua avventura.

Nel 2003, a 17 anni inizia a suonare nel pre-serata presso CrazyBull (Vicenza);

la prima vera svolta però è al PALLADIUM, Tempio dell'HipHop in Italia, dove per la 1ª ricorrenza della morte del padre, (CISO RIP) si esibisce in consolle assieme ai Dj Resident dell'epoca e guest dell'occasione provenienti da tutta Italia.

Nel 2004 appena maggiorenne, continua il percorso creato e lasciato dal padre al PALLADIUM (Vicenza) fino al 2011. Dal 2011 ad oggi suona come resident al NuClub (VI) locale che nel week end che seleziona la miglior musica Hip Hop nel vicentino;

- LELE

INGRESSO OMAGGIO entro le 1:00

Palladium Remember • San Valentino edition • 14.02.2020

venerdì dalle ore 23:30 alle 05:00

NuClub

Via Zamenhof, 427, Vicenza

Foto da Facebook