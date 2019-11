Palladio sconosciuto: visita guidata al centro storico

Quando dici Vicenza dici Palladio. Di tutte le località venete in cui il famoso architetto rinascimentale operò, Vicenza è senza dubbio il luogo dove meglio si può assistere alla sua maturazione stilistica. Qui, nell'arco di pochi passi uno dall'altra, si possono ammirare opere che mostrano il nascere e l'evolversi dei principi architettonici a lui cari: il rispetto delle proporzioni matematiche ed armoniche, l'eleganza basata sulla semplicità e sulla serenità compositiva. Se i suoi capolavori sono ben visibili e pressochè noti a tutti, pochi sanno che il Maestro ha lasciato anche alcune “opere minori” quasi nascoste nelle contrà o angoli marginali dell’antico centro cittadino.

“Palladio sconosciuto” vi porterà a tu per tu con l’architettura palladiana che non ti aspetti.



Note:

Partenza: Piazza dei Signori, alle colonne

Orario: 15.00 – 17.00

Costo : € 10,00 pax (servizio guida + ingresso)

Gratuità : da 0 a 15 anni

Percorso facile alla portata di tutti della durata di 2 ore.

1 ingresso a pagamento previsto



Palladio sconosciuto

domenica dalle ore 15:00 alle 17:00

We Tour - Guide Turistiche

Ponte degli Angeli, 36100 Vicenza